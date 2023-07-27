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Килиан Мбаппе: в какой клуб форвард переходит летом

«ПСЖ» близок к тому, чтобы согласиться на переход Мбаппе в «Реал»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» летом 2023 года: приводим актуальную информацию на данный момент.

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«ПСЖ»

12 июня L'Equipе сообщил, что Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с парижанами. Действующее соглашение 24-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года. У клуба была опция продления контракта до конца сезона-2024/25, но ей можно было воспользоваться только при желании Мбаппе. Форвард отказался от этой идеи.

14 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что снова постарается убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ». Год назад политик уже общался с футболистом по поводу его будущего в команде из Парижа. Позже в интервью RMC Sport Мбаппе сообщил, что Макрон никак не влияет на его карьеру в 2023 году.

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30 июня нападающий опубликовал в своих соцсетях календарь «ПСЖ» на сезон-2023/24. Лига 1 стартует 12 августа.

5 июля президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи признался, что шокирован и разочарован поведением Мбаппе. Катарский бизнесмен хочет, чтобы форвард остался, но он не может уйти из клуба бесплатно — Килиан может быть продан.

21 июля стало известно, что Мбаппе не полетел с «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японию.

Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал»

3 июля Relevo написал о том, что Мбаппе извинился перед президентом «Реала» Флорентино Пересом срыв перехода летом 2022-го. Тогда спортсмен в последний момент отказался переходить в испанский клуб на правах свободного агента.

20 июля газета El Debate написала, что руководство мадридцев рассчитывает на дебют Мбаппе за «Реал» в матче 1-го тура ла лиги против «Атлетика». Игра пройдет 12 августа на стадионе «Сан Мамес». По данным ESPN, у «сливочных» все готово к осуществлению трансфера в минимальные сроки. Сделку могут закрыть в первую неделю августа.

27 июля Foot Mercato сообщил, что «Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда в 2024 году, если не оформят трансфер этим летом.

27 июля журналист Marca Рамон Альварес Де Мон сообщил о готовности «ПСЖ» принять условия Мбаппе для его трансфера в «Реал». Мадридцы должны будут выплатить 230 миллионов евро — часть из них пойдет на выплаты бонусом нападающему.

Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль»

22 июля появилась информация, что «Аль-Хиляль» заинтересовался Мбаппе. Через два дня Sky Sports сообщил, что «ПСЖ» приняли предложение в размере 300 миллионов евро за трансфер нападающего. По информации издания, футболисту разрешили вести переговоры с клубом из Саудовской Аравии.

26 июля L'Equipe сообщил, что Мбаппе отказался от переговоров с представителями «Аль-Хиляля». По данным источника, делегация руководителей клуба из Саудовской Аравии находилась в среду в Париже для завершения сделки по приобретению Малкома из «Зенита». Они также надеялись, что смогут представить свой проект контракта Мбаппе. Однако окружение француза отказалось от каких-либо переговоров с представителями саудовского клуба.

Разные СМИ сообщали, что Мбаппе намерен либо провести сезон в «ПСЖ» (пусть даже вне игры), либо перейти в «Реал» сейчас (а не следующим летом), но не собирается отправляться в другой клуб: помимо «Аль-Хиляль», к нему проявляли интерес многие топ-клубы Англии — «Ливерпуль», Манчестер Юнайтед", «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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