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Сегодня, 18:16

Источник: Вингер «Бенфики» Тиагу Говея может перейти в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Бенфики» Тиагу Говеи, сообщает португальский инсайдер Dr.Notavel.

22-летний вингер является воспитанником «Спортинга». Он перешел в «Бенфику» с 2022 году. С того момента Говея провел за «орлов» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermark оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.

После 28 туров «Спартак» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 14 мая красно-белые проиграли «Балтике» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

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ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
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