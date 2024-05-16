Источник: Вингер «Бенфики» Тиагу Говея может перейти в «Спартак»

«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Бенфики» Тиагу Говеи, сообщает португальский инсайдер Dr.Notavel.

22-летний вингер является воспитанником «Спортинга». Он перешел в «Бенфику» с 2022 году. С того момента Говея провел за «орлов» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermark оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.

После 28 туров «Спартак» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 14 мая красно-белые проиграли «Балтике» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.