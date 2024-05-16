Нападающий «Црвены Звезды» Букари готов рассмотреть предложения из России

Агент Джордж Вустер, представляющий интересы нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, высказался о будущем своего клиента. По его словам, сторона игрока готова рассмотреть предложения из России.

«Да, мы готовы рассмотреть предложения от клубов РПЛ. Трансфер в Россию возможен», — сказал агент «РБ Спорту».

Зимой сообщалось, что Букари может перейти в «Краснодар». В нынешнем сезоне Букари провел 27 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7,5 миллиона евро.