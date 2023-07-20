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Сегодня, 18:00

Когда стартуют ведущие европейские чемпионаты по футболу

Ведущие европейские чемпионаты стартуют в середине августа
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото AFP

Футбольный сезон 2023 / 2024 в Европе начинается летом.

«СЭ» публикует расписание старта ведущих чемпионатов в европейских лигах.

АПЛ (Англия) — 11 августа

АПЛ 2023 / 24: календарь и новости турнира, трансферы и слухи.

Ла лига (Испания) — 12 августа

Ла лига 1: новости и расписание матчей, переходы и видео.

Серия А (Италия) — 19 августа

Чемпионат Италии: статьи и новости, календарь игр и турнирная таблица.

Бундеслига (Германия) — 18 августа

Чемпионат Германии: даты матчей и новости, интервью и расписание игр.

Лига 1 (Франция) — 12 августа

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, Кузяев в «Гавре» и другая информация.

Суперлига (Турция) — 11 августа

Чемпионат Турции: статьи и обзоры матчей, календарь игр и статистика

Эредивизи (Нидерланды) — 11 августа

Чемпионат Голландии: новости и календарь, таблица и возможные трансферы.

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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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