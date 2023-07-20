Когда стартуют ведущие европейские чемпионаты по футболу
Ведущие европейские чемпионаты стартуют в середине августа
Футбольный сезон 2023 / 2024 в Европе начинается летом.
«СЭ» публикует расписание старта ведущих чемпионатов в европейских лигах.
АПЛ (Англия) — 11 августа
АПЛ 2023 / 24: календарь и новости турнира, трансферы и слухи.
Ла лига (Испания) — 12 августа
Ла лига 1: новости и расписание матчей, переходы и видео.
Серия А (Италия) — 19 августа
Чемпионат Италии: статьи и новости, календарь игр и турнирная таблица.
Бундеслига (Германия) — 18 августа
Чемпионат Германии: даты матчей и новости, интервью и расписание игр.
Лига 1 (Франция) — 12 августа
Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, Кузяев в «Гавре» и другая информация.
Суперлига (Турция) — 11 августа
Чемпионат Турции: статьи и обзоры матчей, календарь игр и статистика
Эредивизи (Нидерланды) — 11 августа
Чемпионат Голландии: новости и календарь, таблица и возможные трансферы.
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