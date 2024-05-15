Полузащитник «Сочи» Кравцов: «Мое будущее решится в конце сезона»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Мне сейчас нравится то, что происходит в «Сочи»: атмосфера шикарная. Тренер привнес в команду это. Что касается будущего, то закончится сезон и будем решать», — приводит «РБ Спорт» слова Кравцова.

В сезоне-2023/24 Кравцов забил 4 гола в 27 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 1,2 миллиона евро.