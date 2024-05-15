Полузащитник «Сочи» Кравцов: «Мое будущее решится в конце сезона»
Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
«Мне сейчас нравится то, что происходит в «Сочи»: атмосфера шикарная. Тренер привнес в команду это. Что касается будущего, то закончится сезон и будем решать», — приводит «РБ Спорт» слова Кравцова.
В сезоне-2023/24 Кравцов забил 4 гола в 27 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 1,2 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|8
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|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
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|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
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|18.05
|14:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
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|
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|20:00
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|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|П
|
|
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Локомотив
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|
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Динамо
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|К
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|1
|9
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Пари Нижний Новгород
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|1
|4
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