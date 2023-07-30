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Сегодня, 08:35

MIrror: «Ливерпуль» ведет переговоры об аренде Мбаппе

«Ливерпуль» ведет переговоры об аренде Мбаппе
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Ливерпуль» заинтересован в аренде форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Mirror.

По информации источника, мерсисайдцы готовы предложить годичную аренду 24-летнего француза, которая позволит «ПСЖ» заработать на уходе игрока, а не просто бесплатно потерять его в следующем году. Отмечается, что мама Килиана Файза Ломари, которая также представляет его интересы, является болельщицей «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение саудовского «Аль-Хиляля», который предлагал форварду зарплату в размере 700 миллионов евро в год.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с командой истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 180 миллионов евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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