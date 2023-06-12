L'Equipe: в «ПСЖ» готовы продать Мбаппе этим летом

«ПСЖ» попытается продать форварда Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно, чтобы в 2024 году он не покинул клуб бесплатно, сообщает L'Equipe. Руководство не стало уговаривать игрока остаться, а занялось поиском для него новой команды.

Ранее футболист отправил официальное письмо «ПСЖ» о том, что он ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию в своем контракте на дополнительный год.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года с опцией продления на сезон.