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Сегодня, 23:19

L'Equipe: в «ПСЖ» готовы продать Мбаппе этим летом

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«ПСЖ» попытается продать форварда Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно, чтобы в 2024 году он не покинул клуб бесплатно, сообщает L'Equipe. Руководство не стало уговаривать игрока остаться, а занялось поиском для него новой команды.

Ранее футболист отправил официальное письмо «ПСЖ» о том, что он ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию в своем контракте на дополнительный год.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года с опцией продления на сезон.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Kylian-mbappe-ne-levera-pas-l-option-d-un-an-dans-son-contrat-le-psg-change-de-ton/1402457
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
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3.06 22:00
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Брест – Ренн
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Лорьян – Страсбур
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Монако – Тулуза
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Нант – Анже
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3.06 22:00
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Килиан Мбаппе

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Лилль

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Реймс

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Тежи Саванье

Монпелье

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