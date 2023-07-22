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Саудовская Аравия

Сегодня, 04:13

«Аль-Хиляль» включился в борьбу за Мбаппе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килан Мбаппе.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» продолжает следить за ситуацией нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По информации Asharq Al-Awsat, клуб будет готов в ближайшее время подписать 24-летнего француза, если у него появится желание играть в чемпионате Саудовско Аравии.

Этим трансфером «Аль-Хиляль» стремятся компенсировать отказ нападающего Лионеля Месси, который выбрал «Интер Майами».

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» усадит Мбаппе на лавку на весь сезон? Звезда в тупике, а «Реал» все выжидает
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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