«Аль-Хиляль» включился в борьбу за Мбаппе

«Аль-Хиляль» продолжает следить за ситуацией нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По информации Asharq Al-Awsat, клуб будет готов в ближайшее время подписать 24-летнего француза, если у него появится желание играть в чемпионате Саудовско Аравии.

Этим трансфером «Аль-Хиляль» стремятся компенсировать отказ нападающего Лионеля Месси, который выбрал «Интер Майами».

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.