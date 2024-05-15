Metaratings: «Спартак» готов расторгнуть контракт с Кейта Бальде

«Спартак» летом может расторгнуть контракт с нападающим Кейта Бальде, сообщает Metaratings.

По информации источника, 29-летний сенегалец хочет продолжить карьеру в Европе и не желает возвращаться в Россию. Его возвращение возможно, только если на этом будет настаивать новый тренерский штаб «Спартака».

С сентября прошлого года Бальде на правах аренды выступает за «Эспаньол». Он провел за испанский клуб 22 матча, отметившись одной голевой передачей.

Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года. Он успел сыграть за красно-белых 19 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.