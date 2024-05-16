Колыванов: «У Сергеева оптимальный возраст показать свои лучшие качества»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказал мнение, усилит ли нападающий «Зенита» Иван Сергеев московский «Локомотива». Ранее сообщалось, что железнодорожники заинтересованы в нападающем.

«В «Локомотиве» есть свои форварды. Ваня — качественный футболист. Если человек хочет играть, ему нужно чаще выходить на поле, тем более, Сергееву — 29 лет. Это оптимальный возраст, чтобы показать свои лучшие качества. Думаю, что как нападающий, он усилит любую команду. Насколько реально, что «Зенит» согласится усилить конкурента? Это от клуба зависит — хотят ли они его отпускать или чего хочет сам нападающий. Здесь уже интересы должны соблюдаться и у клуба, и у игрока. Думаю, если Сергеев захочет перейти, то там найдут компромисс. Все-таки сидеть на лавке целый год и выходить играть по 10-15 минут — это тоже не дело», — приводит слова Колыванова «Спорт День за Днем».

Контракт Сергеева с «Зенитом» истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.