«Панатинаикос» выкупил контракт Едвая у «Локомотива»

Защитник Тин Едвай, права на которого принадлежали «Локомотиву», станет полноценным игроком «Панатинаикоса», в котором выступал на правах аренды. Как стало известно Sport24, железнодорожники продали хорватского защитника за 500 тысяч евро.

Хорват перешел в «Локомотив» летом 2021 года из «Байера» за 4 миллиона евро. В составе красно-зеленых он провел 41 матч и забил 2 гола. В составе «Панатинаикоса» защитник вышел на поле в 37 матчах. На его счету 2 мяча и 1 результативный пас.