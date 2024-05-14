«Панатинаикос» выкупил контракт Едвая у «Локомотива»
Защитник Тин Едвай, права на которого принадлежали «Локомотиву», станет полноценным игроком «Панатинаикоса», в котором выступал на правах аренды. Как стало известно Sport24, железнодорожники продали хорватского защитника за 500 тысяч евро.
Хорват перешел в «Локомотив» летом 2021 года из «Байера» за 4 миллиона евро. В составе красно-зеленых он провел 41 матч и забил 2 гола. В составе «Панатинаикоса» защитник вышел на поле в 37 матчах. На его счету 2 мяча и 1 результативный пас.
Источник: Sport24
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|51
|
3
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|28
|14
|8
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|41-27
|50
|
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|
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|
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|8
|5
|15
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|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
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|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
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|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
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Пари НН – ЦСКА
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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