Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статьи
Игры
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 21:50

L'Equipe: Мбаппе отказался от переговоров с представителями «Аль-Хиляля»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от переговоров с представителями «Аль-Хиляля», сообщает L'Equipe.

По данным источника, саудовский клуб сделал «ПСЖ» предложение в размере 300 миллионов евро, пытаясь заполучить нападающего. Делегация руководителей «Аль-Хиляля», находившаяся в среду в Париже для завершения сделки по приобретению бразильца Малкома, надеялась, что сможет представить свой проект Мбаппе. Однако окружение французского игрока отказалось от каких-либо переговоров с представителями саудовского клуба.

По словам окружения Мбаппе, 24-летний игрок никогда не рассматривал вариант с переходом в «Аль-Хиляль».

24 июля появилась информация, что саудовский клуб готов предложить Мбаппе 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в «Реал» следующим летом.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер и не взяло игрока в турне по Японии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

Источник: L’Equipe
Килиан Мбаппе
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
День Военно-морского флота отметят 30 июля
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Мэр Парижа призвала «ПСЖ» сохранить Мбаппе в команде
В «Барселоне» оценили возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
Серхи Роберто: «Переход Мбаппе в «Барселону»? Не уверен, возможно ли это»
Мостовой: «Глядя на предложение Мбаппе, убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги»
«ПСЖ» — «Аль Наср»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)
«Барселона» не рассматривает вариант с приобретением Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома
Новости
RSS RSS
Все новости