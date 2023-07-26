L'Equipe: Мбаппе отказался от переговоров с представителями «Аль-Хиляля»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от переговоров с представителями «Аль-Хиляля», сообщает L'Equipe.

По данным источника, саудовский клуб сделал «ПСЖ» предложение в размере 300 миллионов евро, пытаясь заполучить нападающего. Делегация руководителей «Аль-Хиляля», находившаяся в среду в Париже для завершения сделки по приобретению бразильца Малкома, надеялась, что сможет представить свой проект Мбаппе. Однако окружение французского игрока отказалось от каких-либо переговоров с представителями саудовского клуба.

По словам окружения Мбаппе, 24-летний игрок никогда не рассматривал вариант с переходом в «Аль-Хиляль».

24 июля появилась информация, что саудовский клуб готов предложить Мбаппе 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в «Реал» следующим летом.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер и не взяло игрока в турне по Японии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.