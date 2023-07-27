Мбаппе не суперзвезда. Его величие навязано французским пиаром

Надо срочно уходить в «Реал».

Мнение

Можете ли вы вспомнить, чтобы президент страны публично уговаривал Криштиану Роналду остаться в «Спортинге»? Помните ли вы, чтобы Лионелю Месси предлагали 700 миллионов евро в год? Или ожесточенную трансферную сагу с Диего Марадоной? Нет.

А вот у Килиана Мбаппе все это было и есть. Где-то на уровне величайшей легенды — Пеле. Его в 1961 году признали национальным достоянием Бразилии, заблокировав форварду путь в «Реал» и другие европейские топ-клубы. Но тогда в истории футбола не было аналогов Пеле по игровым качествам, а силу футболистов определяли по выступлениям на чемпионатах мира — трансфер в Европу был авантюрой.

Сейчас времена другие. Пусть даже условный Тюкавин сыграет важную роль в победе сборной России на мировом первенстве, но без многолетних выступлений на топовом европейском уровне никто не будет заикаться о его величии. Так же и с Мбаппе: он выиграл чемпионат мира, однако для причисления к суперзвездам высшей категории этого мало.

Килиан уже пять лет ходит в статусе потенциально великого игрока, при этом сам оттягивает момент до окончательного признания. Хотя его поступки и поведение выглядят так, словно он уже причислил себя к рангу величайших. Француз с детства мечтает играть за «Реал» — это общеизвестный факт. Мбаппе уже паковал чемоданы в августе 2021-го, когда за ним пришел Флорентино Перес, но «ПСЖ» уперся и отказал.

Фото Global Look Press

Килиан мог исполнить мечту в следующем году, а в итоге просто использовал интерес мадридцев, чтобы выбить контракт пожирнее. Соглашение вышло очень убедительным: более миллиона в неделю, а за год контракта предусмотрен бонус лояльности в 40 миллионов евро.

Сейчас та же Санта-Барбара. В нынешних реалиях можно дать интервью Пирсу Моргану, открыто сказать, что ты хочешь в «Реал», поблагодарить арабских владельцев за миллионы, но попросить по-человечески понять и принять оффер Мадрида. Сейчас все выглядит так, будто француз опять в поисках самого сочного контракта.

Уже активизировались саудовцы с предложением в 700 миллионов евро. Если Килиан примет его, то с футболистом можно прощаться. Благо инсайдеры из Relevo пишут, что у Мбаппе еще остались карьерные амбиции, — но это лишь слухи.

А ведь трансферная возня вокруг Килиана абсолютно неоправданна. Француз не был Х-фактором ни на победном ЧМ-2018, ни в розыгрыше ЛЧ-2019/20, в котором тащил Неймар. Победы в чемпионате, не входящем в топ-4, само собой, никем не котируются всерьез. По сути, на Мбаппе можно посмотреть только во время международных матчей. Вы не будете включать телевизор или искать трансляцию матча «ПСЖ» против «Лилля», если вы не из довольно узкой прослойки фанатов парижан и французского футбола. Ради Месси так делали, а ради Мбаппе — нет. Потому что Лео уже икона и великий футболист, из-за которого готовы смотреть даже МЛС.

Перейди Месси в «Интер Майами» в 24-летнем возрасте, за ним также поплыла бы огромная фан-база. Потому что он стал своим для миллионов болельщиков со всего света. «ПСЖ» — продукт в основном внутреннего использования. Если Килиан сейчас уедет в «Аль-Хиляль», то мы будем следить за ним лишь по новостям или заметкам в соцсетях, но вряд ли кто-то целый сезон будет приглядывать за Мбаппе.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Потому что Месси в возрасте Мбаппе уже взял три Лиги чемпионов, два «Золотых мяча», стал иконой для фанатов за пределами Испании и Аргентины — настолько его влияние и имидж были велики. Та же ситуация с Роналду, который в 24 года тоже был признанной мировой звездой и обладателем «Золотого мяча». А провозглашенное величие Мбаппе — это работа французов (и не только журналистов, но и политиков), которые больше самого Килиана ждут, когда он сместит с трона Лео и Криша.

Чем форвард запомнился за последние три года на футбольном поле? Разве что успешным выступлением на ЧМ-2022 и хет-триком в финале. А что Килиан сотворил крышесносного за это время в матчах ЛЧ? А на полях французской лиги 1? Вряд ли вы вспомните что-то экстраординарное.

При этом текст, конечно, не о том, что Мбаппе плохой игрок. Он невероятно зрелый футболист для своего возраста, в 19 лет рвал сборную Аргентины на ЧМ-2018, в нем есть джордановские менталитет и харизма. Вот только по-настоящему его видят немногие. Или раз в два года, но турниры сборных для признания — лишь вишенка на торте. Необходимо проявить себя на дистанции: перейти в АПЛ или ла лигу, тащить в Лиге чемпионов.

Возможно, Килиан искренне хотел добиться величия, выиграв ЛЧ с «ПСЖ». Выведя клуб на новый уровень. Но парижане — это не бедный клуб и даже не бывший гранд с богатой историей. А Килиан — не их воспитанник. Пусть клуб и выиграет ЛЧ, но для общественности это будет титул не имени Мбаппе, а шейхов. Такова репутация и политика у «ПСЖ».

Фото Global Look Press

Обиднее всего, что Килиан, кажется, уже на экваторе карьеры. Времени добиться величия все меньше и меньше. Есть сомнения, что Мбаппе окажется таким же долгожителем, как Месси и Роналду, которые пинают мяч в 36+. Известно, что козыри Мбаппе — скорость и резкость. А они начнут покидать француза после 30, учитывая ранний и интенсивный старт карьеры. Лео — плеймейкер, ему возраст нипочем, а Роналду перестроился после травмы колена в середине 2010-х и стал центрфорвардом. А кем станет Килиан, который уже в 23 года разозлился, когда его в трио MMN (Мбаппе — Месси — Неймар) ставили нападающим, а не на фланг?

Мбаппе нарекли наследником Месси и Роналду несколько лет назад, и с тех пор все живут с этой мыслью. Но он по-прежнему всего лишь наследник, не более: Месси и Рон все еще играют, а Килиан до сих пор воспринимается как светлое будущее футбола, которое никак не наступит.

Тем временем Холанн успел из норвежского ноунейма стать реальной угрозой Месси на получение восьмого «Золотого мяча». А что с Мбаппе? Ему, похоже, нужно дать еще время. Еще чуть-чуть, и он возьмет ЛЧ, выиграет топовый чемпионат и наконец заберет первый значимый индивидуальный приз в карьере.

Главное, чтобы карьера не завершилась раньше.