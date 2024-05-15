Пивоваров — о будущем Тюкавина: «В несоревновательный период будем обсуждать. Или не будем»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» об интересе европейских клубов к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину.

Ранее сообщалось, что 21-летнего игрока хотят подписать «Атлетико» и «Бенфика».

«Можно Тюкавин доиграет, пожалуйста (смеется). Он спортсмен, находится сейчас в хорошей форме. Пусть развивается, играет, забивает и отдает. В несоревновательный период будем все эти решения обсуждать, принимать с ним, с другими клубами. Или не будем», — сказал Пивоваров «СЭ».

В текущем сезоне Тюкавин провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.