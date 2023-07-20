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«Реал» хочет, чтобы Мбаппе дебютировал за команду в 1-м туре нового сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Руководство «Реала» расчитывает, что нападающий Килиан Мбаппе дебютирует за мадридскую команду в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика», сообщает El Debate. Встреча состоится 12 августа на стадионе «Сан Мамес».

Ранее появилась информация, что 24-летний француз может провести сезон-2023/24 на скамейке запасных, если не продлит контракт и откажется уходить в летнее трансферное окно.

Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. Однако игрок не планирует продлевать договор, чтобы на правах свободного агента перейти в «Реал».

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