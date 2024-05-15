Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил трансфер полузащитника Артура.

— На сегодняшний день 15 миллионов, потраченные за Артура, — серьезная трансферная неудача? КПД-то невысок...

— Пока это выглядит именно как трансферное недоразумение, так как он не только не оправдывает потраченных средств, но и был приобретен как вингер, кем не является!

— Да и Педро сверкнул лишь в паре матчей... Это возраст? Или его все-таки нельзя назвать бешеным талантом?

— С Педро по таланту все в полном порядке, но его развитие будет зависеть от многих факторов. Сейчас он находится или под влиянием слишком повышенного внимания к себе, или есть другие причины, которые его притормозили.

— Вратарская проблема для «Зенита» актуальна? Можно ли кого-то переманить из команд нижней части таблицы? Помазуна, Латышонка?

— Вратарская позиция нуждается в усилении. Латышонок, Помазун? Считаю, есть более предпочтительные варианты.