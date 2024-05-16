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Агент вингера «Бенфики» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к его клиенту

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Артур Фернандеш, представляющий интересы полузащитника «Бенфики» Тиагу Говеи, прокомментировал информацию о том, что клиент может перейти в «Спартак».

Информация об интересе красно-белых к 22-летнему португальцу появилась 16 мая.

«Допускаю, что «Спартак» интересуется Тиаго. Такая возможность есть, но со мной по поводу футболиста никто не связывался. Скорее всего, об этом знает сама «Бенфика». Окно еще закрыто, и со мной никто не контактировал по поводу Говея.

Тиаго хочет остаться в «Бенфике», потому что верит, что может попасть в стартовый состав команды. Клуб и его тренерский штаб должны принять решение по футболисту в конце сезона. Что касается «Спартака»… А кто там спортивный директор? Томаш Амарал? Теперь понятно, почему этот клуб интересуется Говея», – цитирует Фернандеша Sport24.

Говея перешел в «Бенфику» с 2022 году. С того момента Говея провел за «орлов» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermark оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
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