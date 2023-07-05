Президент «ПСЖ»: «Если Мбаппе не хочет подписывать новый контракт - дверь открыта. Я шокирован и разочарован»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию вокруг отказа Килиана Мбаппе продлевать контракт с парижанами.
«Мы хотим, чтобы он остался, но он не может уйти бесплатно. Это было наше устное соглашение, он публично подтвердил его в интервью. Так что это не подлежит обсуждению. Я был действительно шокирован, узнав, что он намеревался уйти бесплатно. Это очень разочаровывает, потому что Килиан - фантастический парень, настоящий джентльмен. Уйти бесплатно и ослабить крупнейший французский клуб – это не для него. Когда я получил эту информацию, я был шокирован и разочарован.
Вот почему он должен принять решение на следующей неделе, максимум через две недели. Если он не хочет подписывать новый контракт, дверь открыта. Так обстоит дело с ним и со всеми остальными. Никто не может быть важнее клуба, ни один игрок, даже я. Это предельно ясно», – цитирует Аль-Хеллаифи Le Parisien.
Ранее сообщалось, что 24-летний форвард прислал клубу уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом следующего года.
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