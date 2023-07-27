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Сегодня, 05:47

«Аль-Хиляль» планирует после Малкома подписать Митровича

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аль-Хиляль» планирует подписать форварда «Фулхэма» Александра Митровича. Как написал в Twitter журналист Бен Джейкобс, переговоры между сторонами продолжаются, несмотря на подписание Малкома из «Зенита».

По информации источника, за трансфер серба будет выплачено около 50 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сам Митрович дал понять, что хочет уйти.

28-летний нападающий выступает за «Фулхэм» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча в АПЛ, забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Малком. «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома
Александр Митрович
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Фулхэм
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