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Сегодня, 18:18

«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда в 2024 году, если не оформят трансфер этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подготовили несколько вариантов перехода игрока в клуб.

По информации Foot Mercato, 24-летний футболист может присоединиться к мадридцам уже этим летом, если будет достигнут прогресс в переговорах между клубами. Однако, если этот вариант не удастся реализовать, у Мбаппе и «Реала» есть договоренность о переходе игрока в клуб по истечении контракта в 2024 году.

«ПСЖ» не хочет терять нападающего бесплатно. Парижане намерены либо продлить контракт с ним, либо продать этим летом. Сам игрок уже сообщил, что не станет активировать опцию продления соглашения до 2025 года.

В пятницу, 23 июня, издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке Мбаппе за 250 миллионов евро.

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в августе 2017 года, а год спустя выкупил игрока за 180 миллионов евро. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Источник: Foot Mercato
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Трансферная стоимость хавбека «Монако» Головина поднялась на три миллиона евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
Результаты / календарь
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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