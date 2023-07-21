Мбаппе не полетит с «ПСЖ» на предсезонный тур в Японию
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит предсезонный тур клуба в Японии, сообщает L'Equipe.
По данным источника, форвард не попал в состав команды. Сообщается, что это связано с возможным уходом футболиста из клуба в «Реал» этим летом.
Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе может остаться в команде только при условии, что согласится подписать новый контракт. В ином случае футболист может быть продан.
Нынешнее соглашение парижан с 24-летним французом действует до конца июня 2024 года. У Мбаппе есть опция продления контракта на один год, которой он может воспользоваться до 31 июля.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Ницца
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10
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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