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21 июля, 23:50

Мбаппе не полетит с «ПСЖ» на предсезонный тур в Японию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит предсезонный тур клуба в Японии, сообщает L'Equipe.

По данным источника, форвард не попал в состав команды. Сообщается, что это связано с возможным уходом футболиста из клуба в «Реал» этим летом.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе может остаться в команде только при условии, что согласится подписать новый контракт. В ином случае футболист может быть продан.

Нынешнее соглашение парижан с 24-летним французом действует до конца июня 2024 года. У Мбаппе есть опция продления контракта на один год, которой он может воспользоваться до 31 июля.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

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Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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