У «Реала» все готово для перехода Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может в скором времени стать игроком «Реала», сообщает ESPN.
По информации издания, в мадридском клубе все готово к осуществлению трансфера в минимальные сроки. Сообщается, что сделку могут закрыть в первую неделю августа.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.
22 июля сообщалось, что «ПСЖ» поставил ультиматум форварду и пригрозил потерей сезона, если он не уйдет этим летом или не продлит контракт.
Также стало известно, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер.
В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|00:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
Новости