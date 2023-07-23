Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:02

У «Реала» все готово для перехода Мбаппе

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может в скором времени стать игроком «Реала», сообщает ESPN.

По информации издания, в мадридском клубе все готово к осуществлению трансфера в минимальные сроки. Сообщается, что сделку могут закрыть в первую неделю августа.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.

22 июля сообщалось, что «ПСЖ» поставил ультиматум форварду и пригрозил потерей сезона, если он не уйдет этим летом или не продлит контракт.

Также стало известно, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
4
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Российскую теннисистку Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA
Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Источник: «Арсенал» готов побороться за Мбаппе, включив в сделку Мартинелли
Marca: «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании Мбаппе
Появился текст письма, который «ПСЖ» отправил Мбаппе на решение не продлевать контракт
Le Parisien: «ПСЖ» поставил ультиматум Мбаппе и пригрозил потерей сезона
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Клуб из Саудовской Аравии планирует подписать Мбаппе на один сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доннарумма рассказал подробности жестокого ограбления в своем доме
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 00:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 00:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
13.08 00:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 00:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
13.08 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 00:00
Ренн – Метц
 - : -
13.08 00:00
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости