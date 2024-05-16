Клубы из Турции и Саудовской Аравии интересуются Нгамале

Нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале интересен клубам из Турции и Саудовской Аравии, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, сам 29-летний камерунец готов продлить контракт с московским клубом после завершения текущего сезона.

Ранее «СЭ» сообщил, что у Нгамале есть опция продления контракта с клубом еще на один сезон.

Нгамале в этом сезоне провел 31 матч, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.