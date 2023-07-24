«ПСЖ» принял предложение «Аль-Хиляля» по трансферу Мбаппе

«ПСЖ» принял предложение «Аль-Хиляля» по трансферу форварда Килиана Мбаппе за 300 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

По информации издания, футболисту разрешили вести переговоры с клубом из Саудовской Аравии.

Ранее CBS сообщал, что саудовский клуб предлагает Мбаппе контракт на один год с зарплатой 700 миллионов евро за сезон, после чего Килиан сможет бесплатно уйти в «Реал» летом 2024 года. Помимо этого, «Аль-Хиляль» готов выплатить «ПСЖ» 300 миллионов евро.

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.