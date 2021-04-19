УЕФА запретит игрокам из клубов Суперлиги участвовать в Евро и чемпионатах мира

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать за свои национальные команды. По его словам, для таких игроков будет введен запрет на участие в чемпионатах мира и Европы.

«Те, кто станет играть за команды, которые могут выступить в такой закрытой лиге, не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы. Им запретят выступать за национальные сборные», — сказал Чеферин на видеоконференции для СМИ.

Вместен с тем глава УЕФА жестко отреагировал на создание Суперлиги, о формировании которой стало известно в ночь с 18 на 19 апреля. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

(Александр Бобров)