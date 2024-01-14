Гранат: «Российским болельщикам было бы интересно увидеть команду РПЛ в Суперлиге»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о том, стоит ли российским клубам задуматься об участии в Суперлиге.

«Еврокубки нам в ближайшее время не светят, поэтому всем российским болельщикам было бы интересно увидеть хотя бы одну команду РПЛ в Суперлиге. Но я против Суперлиги, потому что и так достаточно турниров. Каждый год придумывают новые соревнования. Мне это не очень нравится, потому что у футболистов и так тяжелый график. Если раньше игроки могли выступать до 37 лет, то сейчас они раньше заканчивают карьеру в Европе и уезжают в более слабые чемпионаты для заработка денег», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

21 декабря 2023-го Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Сообщалось, что турнир может быть запущен в 2025 году.