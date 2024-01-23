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Сегодня, 12:00

Генеральный секретарь Суперлиги назвал дату начала первого сезона турнира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Логотип Суперлиги

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри рассказал, когда организация планирует запустить турнир.

«Мы могли бы начать турнир завтра, но цель состоит в том, чтобы провести новое соревнование в сентябре 2025 года. Причем сделать это с лучшими командами Европы, в том числе с английскими клубами. Один из клубов, который уже взял на себя обязательства, но потом опубликовал заявление, чтобы занять противоположную позицию, сказал нам: «Это точно так же, как если бы вы утвердили тренера на должность и уволили его на следующей неделе». Мы можем работать вместе, чтобы улучшить футбол», — приводит слова Лаграри французское издание Ouest France.

Лаграри также подчеркнул, что болельщикам не придется платить ни копейки за просмотр матчей Суперлиги, но у них будет возможность оформить месячную подписку стоимостью 10 евро, чтобы смотреть их без рекламы.

«Gmail — бесплатный, соцсети — бесплатные, и тем не менее они приносят много денег на одного пользователя. Пользователи в Ренне не видят той же рекламы, что и пользователи в Мадриде», — отметил Лаграри.

В декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

Ранее в пресс-службе компании А22 Sports, которая занимается созданием и организацией Суперлиги, сообщили, что проведут дополнительный диалог с клубами и лигами по формату турнира.

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