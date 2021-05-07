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Гол Бензема стал лучшим в 1/2 финала Лиги чемпионов

18:09
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По итогам голосования был определен лучший гол 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает УЕФА на официальном сайте.

Автором лучшего гола стал нападающий «Реала» Карим Бензема, забивший в первом матче с «Челси» (1:1).

На звание автора лучшего гола также претендовали Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Маркиньюс («ПСЖ») и Мейсон Маунт («Челси»).

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры