Гол Бензема стал лучшим в 1/2 финала Лиги чемпионов
По итогам голосования был определен лучший гол 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает УЕФА на официальном сайте.
Автором лучшего гола стал нападающий «Реала» Карим Бензема, забивший в первом матче с «Челси» (1:1).
На звание автора лучшего гола также претендовали Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Маркиньюс («ПСЖ») и Мейсон Маунт («Челси»).
Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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