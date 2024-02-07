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7 февраля, 20:41

Суперлига собирается подать иск к УЕФА на 3,5 миллиарда евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Европейская Суперлига планирует подать иск о возмещении ущерба против УЕФА в размере 3,5 миллиардов евро, сообщает AS.

По информации источника, руководство Суперлиги уверено, что задержка запуска проекта произошла из?за ограничений и угроз со стороны УЕФА, тем самым нанеся ей большой финансовый ущерб. Одной из причин называется то, что согласованного кредита с банком JP Morgan для запуска турнира. С 2021 года кредитная ставка в этом банке возросла с 2,8% до 6,3%, что привело к потери нескольких миллиардов долларов. Также лига планирует добиться от УЕФА возмещения упущенной выгоды от телевизионных прав на турнир, которые могут составлять от 700 миллионов до 1,2 миллиардов долларов.

Помимо финансовых претензий, представители Суперлиги считают, что УЕФА по-прежнему злоупотребляет доминирующим положением в европейском футболе, несмотря на вынесенное ранее решение Суда Европейского союза.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Источник: https://www.sports.ru/football/1115825467-superliga-rassmatrivaet-vozmozhnost-podachi-iska-na-3-5-mlrd-evro-prot.html?ext=yandex&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Суперлига (футбол)
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