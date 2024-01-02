Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 13:11

Спаллетти — о Суперлиге: «Мы теряем традиции прошлого»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о создании Суперлиги.

«Мы теряем традиции прошлого. Людей, празднующих изумительную победу Давида над Голиафом. Как будто завтрашний день будет придуман и написан по правилам сильных мира сего. Кто-то хочет диктовать, какой футбол нам смотреть. Они не понимают, что пока есть мяч и пространство между воротами, люди будут продолжать выбирать тот футбол, который им больше всего нравится», — приводит слова Спаллетти ANSA со ссылкой на телеканал Rai.

Организаторы планируют запустить Суперлигу в 2025 году. Предполагается, что в турнире будет три дивизиона. В двух элитных будет по 16 команд с постоянным составом участников, а также понижением и продвижением наверх. В третьем дивизионе будут участвовать 32 команды, которые будут отбираться в турнир через национальные чемпионаты.

Суперлига (футбол)
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
0
Читайте также
Итоги года: переосмысливаем Нганну, Усика, Махачева и выставочные бои
Список главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: создание и развал Суперлиги
Итальянские клубы могут не допустить до следующего сезона, если они не откажутся от Суперлиги
«Барселону» могут забанить в еврокубках из-за Суперлиги? Обе стороны конфликта предстали в мерзком свете
УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела Суперлиги
«Астон Вилла» — открытие сезона АПЛ. Побила «Сити» с «Арсеналом» и идет за скальпом «МЮ»
Новый клубный чемпионат мира — гораздо большее зло, чем Суперлига. Которая все равно неизбежна
Суперлига: удар по монополии. УЕФА уже никогда не будет прежним
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко: «Может быть, Суперлига даже затмит Лигу чемпионов»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости