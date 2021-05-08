Тренер «Реала» Зидан прокомментировал поведение Азара после вылета из Лиги чемпионов
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение полузащитника Эдена Азара после ответного матча в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» (0:2). После финального свистка бельгиец подошел к игрокам своей бывшей команды и смеялся вместе с ними.
«Я говорил с Азаром после игры о том, чтобы он извинился. Вот и все. Это случилось. Азар извинился и теперь все хорошо. Он не собирался никому причинять вред», - приводит слова Зидана Mundo deportivo.
Азар написал пост с извинениями перед болельщиками в Instagram: «Извините. Сегодня я прочитал много мнений о себе, и у меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала». Я всегда мечтал играть за «Реал», и я пришел сюда побеждать. Сезон еще не закончен, и мы должны вместе биться за ла лигу. Hala Madrid!»
30-летний Азар перешел в «Реал» из «Челси» 7 июня 2019 года. В составе лондонского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также два раза выиграл Лигу Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20210508/493604179868/rueda-prensa-zidane-directo.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=md
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