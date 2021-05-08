Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Тренер «Реала» Зидан прокомментировал поведение Азара после вылета из Лиги чемпионов

14:50
Эден Азар и Зинедин Зидан. Фото getfootballnewsspain.com
Эден Азар и Зинедин Зидан. Фото getfootballnewsspain.com
Теги:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение полузащитника Эдена Азара после ответного матча в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» (0:2). После финального свистка бельгиец подошел к игрокам своей бывшей команды и смеялся вместе с ними.

«Я говорил с Азаром после игры о том, чтобы он извинился. Вот и все. Это случилось. Азар извинился и теперь все хорошо. Он не собирался никому причинять вред», - приводит слова Зидана Mundo deportivo.

Азар написал пост с извинениями перед болельщиками в Instagram: «Извините. Сегодня я прочитал много мнений о себе, и у меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала». Я всегда мечтал играть за «Реал», и я пришел сюда побеждать. Сезон еще не закончен, и мы должны вместе биться за ла лигу. Hala Madrid!»

30-летний Азар перешел в «Реал» из «Челси» 7 июня 2019 года. В составе лондонского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также два раза выиграл Лигу Европы.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20210508/493604179868/rueda-prensa-zidane-directo.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=md

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Реакция жены вратаря «Уфы» Беленова после отбитого пенальти в матче с «Зенитом»
«Уфа» — «Зенит»: Беленов отбил удар Азмуна с пенальти
«Арсенал» — «Рубин»: где смотреть онлайн трансляцию матча
«Ахмат» — «Тамбов»: все голы матча

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры