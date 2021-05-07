Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез признан игроком недели в Лиге чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА. 30-летний алжирский и французский футболист оформил дубль в ответном матче полуфинала ЛЧ против «ПСЖ» (2:0).

Также на почетное звание претендовали Н'Голо Канте («Челси»), Кай Хаверц («Челси») и Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Победитель определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.