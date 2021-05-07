Махрез признан игроком недели в Лиге чемпионов
13:19
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез признан игроком недели в Лиге чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА. 30-летний алжирский и французский футболист оформил дубль в ответном матче полуфинала ЛЧ против «ПСЖ» (2:0).
Также на почетное звание претендовали Н'Голо Канте («Челси»), Кай Хаверц («Челси») и Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
Победитель определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
? Автор двух голов в ворота «ПСЖ» Рияд Махрез — Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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