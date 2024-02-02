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2 февраля, 12:24

В Суперлиге ответили на вопрос о возможном участии в турнире российских клубов

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе компании А22 Sports, которая занимается созданием и организацией европейской Суперлиги, ответили на вопрос «СЭ» о возможном включении российских клубов.

— В недавнем интервью генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявил о положительном диалоге со многими командами по поводу включения в Суперлигу. Обсуждалось ли это с российскими клубами?

— Мы обсуждаем этот проект со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Однако на данном этапе мы не будем предоставлять никаких обновлений, — сообщили «СЭ» в пресс-службе компании.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

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