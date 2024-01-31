Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

31 января, 15:59

Суперлига обратилась к УЕФА с требованием прекратить антиконкурентные действия

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Организаторы Суперлиги направили в Союз европейских футбольных ассоциаций письмо, в котором призывают УЕФА воздержаться от любых форм антиконкурентных действий в отношении проекта и задействованных в нем лиц.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу поведения УЕФА в отношении нашей компании, ее бизнес-инициатив и руководителей. Действия УЕФА преследуют только одну цель — исключить конкурентов с европейского рынка межклубных соревнований, что является незаконным и усугубит и без того значительный ущерб, нанесенный УЕФА. Мы полностью сохраняем за собой право предпринять любые соответствующие шаги во всех соответствующих юрисдикциях против УЕФА, руководителей организации, добиваясь как мер по исправлению ситуации, так и компенсации за материальный ущерб, который такое антиконкурентное поведение уже нанесло и продолжает наносить компании, ее проектам и партнерам», — сказано в письме.

В апреле 2021 года было объявлено о создании Суперлиги, учредителями которой стали 12 клубов. Однако после критики со стороны УЕФА и национальных федераций большинство из них вышли из состава участников. 21 декабря 2023 года суд вынес решение в пользу Суперлиги, признав ее блокировку со стороны ФИФА и УЕФА незаконной.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что никто не хочет запуска Суперлиги. Президент ла лиги Хавьер Тебас отметил, что намерен уйти в отставку в случае успешного развития проекта.

5
1
Читайте также
Главный шахматный клуб в США дисквалифицировал Ханса Ниманна
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чеферин — о Суперлиге: «Подавляющее большинство команд из Германии, Испании, Англии и Италии против турнира»

В Суперлиге ответили на вопрос о возможном участии в турнире российских клубов

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости