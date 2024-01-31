Суперлига обратилась к УЕФА с требованием прекратить антиконкурентные действия

Организаторы Суперлиги направили в Союз европейских футбольных ассоциаций письмо, в котором призывают УЕФА воздержаться от любых форм антиконкурентных действий в отношении проекта и задействованных в нем лиц.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу поведения УЕФА в отношении нашей компании, ее бизнес-инициатив и руководителей. Действия УЕФА преследуют только одну цель — исключить конкурентов с европейского рынка межклубных соревнований, что является незаконным и усугубит и без того значительный ущерб, нанесенный УЕФА. Мы полностью сохраняем за собой право предпринять любые соответствующие шаги во всех соответствующих юрисдикциях против УЕФА, руководителей организации, добиваясь как мер по исправлению ситуации, так и компенсации за материальный ущерб, который такое антиконкурентное поведение уже нанесло и продолжает наносить компании, ее проектам и партнерам», — сказано в письме.

В апреле 2021 года было объявлено о создании Суперлиги, учредителями которой стали 12 клубов. Однако после критики со стороны УЕФА и национальных федераций большинство из них вышли из состава участников. 21 декабря 2023 года суд вынес решение в пользу Суперлиги, признав ее блокировку со стороны ФИФА и УЕФА незаконной.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что никто не хочет запуска Суперлиги. Президент ла лиги Хавьер Тебас отметил, что намерен уйти в отставку в случае успешного развития проекта.