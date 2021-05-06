Рамос прокомментировал вылет «Реала» из Лиги чемпионов
20:08
Защитник «Реала» Серхио Рамос в своем Instagram высказался о вылете команды из Лиги чемпионов от «Челси».
Напомним, лондонский клуб в полуфинале турнира обыграл мадридцев с общим счетом 3:1.
«Мы разочарованы. Но с нами еще не все кончено. Наша история построена на победах. «Реал» всегда поднимался после поражений. У нас осталась Ла Лига, и мы намерены ее выиграть», — написал Рамос.
После 34 туров ла лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 74 балла. Отставание от лидирующего «Атлетико» — 2 балла.
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