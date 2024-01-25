Гендиректор «Пари НН»: «Запуск Суперлиги позволит нашим клубам играть с зарубежными»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о проекте футбольной Суперлиги.

«Я поддерживаю различные форматы, чтобы их было больше. Чтобы, если где-то закрываются одни двери, открывались другие. Сейчас у России есть сложности в плане выступления в международных соревнованиях — так почему бы и нет? Если все будет так, как говорят руководители Суперлиги, то запуск этого турнира позволит российским клубам, минуя всякие политические истории, сыграть, наконец, с зарубежными командами», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.ru.

В апреле 2021 года было объявлено о создании Суперлиги, учредителями которой стали 12 клубов. Однако после критики со стороны УЕФА и национальных федераций большинство из них вышли из состава участников. 21 декабря 2023 года суд вынес решение в пользу Суперлиги, признав ее блокировку со стороны ФИФА и УЕФА незаконной.