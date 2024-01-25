Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 23:10

Гендиректор «Пари НН»: «Запуск Суперлиги позволит нашим клубам играть с зарубежными»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о проекте футбольной Суперлиги.

«Я поддерживаю различные форматы, чтобы их было больше. Чтобы, если где-то закрываются одни двери, открывались другие. Сейчас у России есть сложности в плане выступления в международных соревнованиях — так почему бы и нет? Если все будет так, как говорят руководители Суперлиги, то запуск этого турнира позволит российским клубам, минуя всякие политические истории, сыграть, наконец, с зарубежными командами», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.ru.

В апреле 2021 года было объявлено о создании Суперлиги, учредителями которой стали 12 клубов. Однако после критики со стороны УЕФА и национальных федераций большинство из них вышли из состава участников. 21 декабря 2023 года суд вынес решение в пользу Суперлиги, признав ее блокировку со стороны ФИФА и УЕФА незаконной.

Источник: Metaratings.ru
Суперлига (футбол)
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
4
1
Читайте также
Суд удовлетворил иск врача фигуристов Шветского к журналисту Зеппельту
Ни мышц, ни менталитета. В чем проблема российского футбола?
Помощник госсекретаря США призвал Киев начать платить за себя
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы
Путин пообещал увеличивать МРОТ
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Популярное видео
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный секретарь Суперлиги назвал дату начала первого сезона турнира

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости