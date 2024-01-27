Чеферин — о Суперлиге: «Подавляющее большинство команд из Германии, Испании, Англии и Италии против турнира»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о позиции клубов по созданию Суперлиги.

«Суперлига идет против логики футбола. Никто не хочет ее запуска. Публично против Суперлиги высказались 100 процентов немецких, английских и французских клубов, 90 процентов испанских клубов — все, кроме двух, 80 процентов итальянских клубов. Без них сложно организовать турнир», — приводит слова Чеферина La Repubblica.

В апреле 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.