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Алаев об участии клубов РПЛ в Суперлиге: «Мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос об участии российских клубов в Суперлиге.

«С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы. Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом», — сказал Алаев.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Футбол
РПЛ
Суперлига (футбол)
Александр Алаев
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