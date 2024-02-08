Чеферин – о Суперлиге: «Они притворяются спасителями, но на самом деле роют могилы»

Президент УЕФА Александер Чеферин критически высказался о создателях и сторонниках Суперлиги.

«Футбол – одна из немногих вещей, в которых Европа является лидером. Мы должны этим гордиться. Данный успех основан на уникальной модели, на солидарности, на повышении и понижении в классе. Мы должны защищать эту модель. Все, а не только УЕФА. Есть те, кто пытается это растоптать. Они притворяются спасителями, но на самом деле роют могилы. Они хищники.

Они планируют все это из-за желания заработать больше денег, капитала, власти, престижа. Чувства жадности и превосходства. Они всегда хотят больше и больше. Суперлига похожа на яблоко Белоснежки. Нельзя купить мечты, спортивные достоинства. Историю нельзя купить», — приводит слова Чеферина Marca.

В 2021 году несколько европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Запуск проекта был заморожен после угроз со стороны УЕФА и ФИФА.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира.