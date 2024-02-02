Лапорта рассказал о возможных заработках клубов в Суперлиге

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о воможных сроках старта Суперлиги.

«Старт Суперлиги? Если это будет не в сезоне-2024/25, то в сезоне-2025/26. Мне все равно, если англичан не будет на турнире. Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов просто за участие в турнире. Они не смогут заработать такие деньги, даже если выиграют Лигу чемпионов», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри рассказал, когда организация планирует запустить турнир.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.