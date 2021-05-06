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Каземиро заявил, что «Челси» играл лучше «Реала» в ответном матче

11:19
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Полузащитник «Реала» Каземиро после поражения от «Челси» (0:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылета из турнира подвел итоги встречи.

Команда Зинедина Зидана покинула ЛЧ по итогам двух игр — 1:3 общий счет в пользу лондонцев.

«Первые 25 минут мы играли лучше, у нас было два шанса с Каримом (Бензема). У них было больше возможностей, и они играли лучше, поэтому нам нет оправдания», — приводит слова Каземиро Diario AS.

Финал ЛЧ пройдет 29 мая в Стамбуле (Турция). «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

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