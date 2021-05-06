Каземиро заявил, что «Челси» играл лучше «Реала» в ответном матче
11:19
Полузащитник «Реала» Каземиро после поражения от «Челси» (0:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылета из турнира подвел итоги встречи.
Команда Зинедина Зидана покинула ЛЧ по итогам двух игр — 1:3 общий счет в пользу лондонцев.
«Первые 25 минут мы играли лучше, у нас было два шанса с Каримом (Бензема). У них было больше возможностей, и они играли лучше, поэтому нам нет оправдания», — приводит слова Каземиро Diario AS.
Финал ЛЧ пройдет 29 мая в Стамбуле (Турция). «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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