Каземиро заявил, что «Челси» играл лучше «Реала» в ответном матче

Полузащитник «Реала» Каземиро после поражения от «Челси» (0:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылета из турнира подвел итоги встречи.

Команда Зинедина Зидана покинула ЛЧ по итогам двух игр — 1:3 общий счет в пользу лондонцев.

«Первые 25 минут мы играли лучше, у нас было два шанса с Каримом (Бензема). У них было больше возможностей, и они играли лучше, поэтому нам нет оправдания», — приводит слова Каземиро Diario AS.

Финал ЛЧ пройдет 29 мая в Стамбуле (Турция). «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».