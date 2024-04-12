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Глава ла лиги Тебас – о Суперлиге: «Перес никогда не проигрывает, нужно быть настороже»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал работу президента «Реала» Флорентино Переса над созданием Суперлиги.

«Флорентино никогда не проигрывает, я всегда говорю одно и то же. Вы должны всегда быть начеку, настороже. Он не остановится.

Проект Суперлиги — это не модель соревнований, это модель управления, при которой между собой сменяются самые богатые клубы. Они много зарабатывают и поделят остальное в знак солидарности. Это похоже на феодальные времена, когда был замок, и были вассалы», — приводит слова Тебаса Marca.

В апреле 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Однако запуск проекта был приостановлен после угроз со стороны УЕФА и ФИФА. 21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира.

Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Реал
Флорентино Перес
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