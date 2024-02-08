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8 февраля, 13:12

Страны ЕС, за исключением Испании, подписали заявление против Суперлиги

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Фото Reuters

Страны, входящие в Европейский союз, практически единогласно выступили против создания футбольной Суперлиги, сообщает Politico.

По информации источника, соответствующее заявление, призванное обеспечить «связь между ежегодными результатами во внутренних соревнованиях и во всех европейских турнирах», было подписано всеми членами организации, кроме Испании.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. Однако запуск проекта был приостановлен после угроз со стороны УЕФА и ФИФА.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира.

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