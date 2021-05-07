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Де Брейне рассказал об эмоциях после победы «Манчестер Сити» над «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ

22:55
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал об эмоциях после победы над «ПСЖ» (2:1, 2:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я был взволнован, услышав финальный свисток. Не думаю, что у меня появилось чувство облегчения. Особенно после красной карточки Ди Марии, мы понимали, что у нас есть невероятный шанс добиться поставленной цели.

Чем ближе дело подходило к свистку, тем больше мы волновались, зная, что будем играть в финале. В раздевалке все были очень счастливы, и теперь мы с нетерпением ждем финального матча», - приводит слова Де Брейне Sky Sports.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси», который по сумме двух матчей прошел «Реал».  Встреча состоится 29 мая.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/15126/12298199/kevin-de-bruyne-manchester-city-star-on-champions-league-final-excitement-and-why-stats-show-clubs-future-is-so-bright

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры