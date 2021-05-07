Де Брейне рассказал об эмоциях после победы «Манчестер Сити» над «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал об эмоциях после победы над «ПСЖ» (2:1, 2:0) в полуфинале Лиги чемпионов.
«Я был взволнован, услышав финальный свисток. Не думаю, что у меня появилось чувство облегчения. Особенно после красной карточки Ди Марии, мы понимали, что у нас есть невероятный шанс добиться поставленной цели.
Чем ближе дело подходило к свистку, тем больше мы волновались, зная, что будем играть в финале. В раздевалке все были очень счастливы, и теперь мы с нетерпением ждем финального матча», - приводит слова Де Брейне Sky Sports.
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси», который по сумме двух матчей прошел «Реал». Встреча состоится 29 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/15126/12298199/kevin-de-bruyne-manchester-city-star-on-champions-league-final-excitement-and-why-stats-show-clubs-future-is-so-bright
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