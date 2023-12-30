Деменко: «Может быть, Суперлига даже затмит Лигу чемпионов»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что Суперлига может затмить Лигу чемпионов.

«Вы представляете, какие складываются финансы, что даже ФИФА ничего не может сделать. Есть интерес больших команд. На первых порах многие не хотят лезть, но это пока. Сначала это будет турнир для самых грандов, а потом подтянутся и другие. Может быть, это даже затмит Лигу чемпионов, потому что играть будут лучшие команды, которые привлекут всеобщее внимание», — цитриует «Газета.Ru» Деменко.

Организаторы планируют запустить Суперлигу в 2025 году. Предполагается, что в турнире будет три дивизиона. В двух элитных будет по 16 команд с постоянным составом участников, а также понижением и продвижением наверх. В третьем дивизионе будут участвовать 32 команды, которые будут отбираться в турнир через национальные чемпионаты.