Гендиректор «Пари НН» о готовности Суперлиги обсуждать турнир с клубами: «Намек понял!»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Суперлиги о том, что руководство потенциального турнира общается со всеми заинтересованными клубами в Европе.

«Контакта с Суперлигой нет. Но намек понял! Нам это интересно, надо укреплять отношения, использовать максимальные возможности, чтобы расти профессионально. Здесь и сейчас никто не бежит в Суперлигу, но функционеры РФС осознают все риски и возможности в этом. Рано или поздно российским клубам будет дан сигнал, куда им смотреть. Может, откроется дополнительная возможность для российского футбола», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.