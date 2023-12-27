УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела Суперлиги

УЕФА обратился в Европейский суд по делу о Суперлиге, сообщает The Times.

По информации источника, организация просит суд изменить содержание пресс-релиза по итогам рассмотрения дела о Суперлиге. В УЕФА считают, что текст пресс-релиза не отражает решение суда и позволяет представителям проекта Суперлиги интерпретировать итог как свою победу.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Множество европейских клубов уже заявили об отказе принимать участие в новом турнире. На данный момент среди участников официально числятся только «Реал» и «Барселона».