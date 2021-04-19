Чеферин сделал жесткое заявление о Суперлиге: «Мы никогда не позволим, чтобы это произошло»

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на создание Суперлиги, о формировании которой стало известно в ночь с 18 на 19 апреля. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

— УЕФА и футбольный мир объединился против нескольких клубов, ведомых чувством жадности. Против этого не только футбольный мир, но и люди, правительства. Все против такого бессмысленного проекта. Английская ассоциация, итальянская федерация, испанская, ФИФА, все наши 55 членов против идеи такого турнира. Мы никогда не позволим, чтобы это произошло. Те, кто станет играть за команды, которые могут выступить в такой закрытой лиге, не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы. Им запретят выступать за национальные сборные.

Мы считаем, что те изменения, которые мы сегодня приняли, пойдут на пользу футболу и позволят увеличить доходы. Многие болельщики не знают: УЕФА отдает, вкладывает около 90 процентов доходов в любительски футбол, в женский футбол, в развитие и подготовку резервов, в детский футбол. А Суперлига — это деньги для дюжины клубов. Не хочу называть их грязной дюжиной.

Реформы позволяют сохранить внутренние соревнования. Они — самое главное. Этот принцип никогда не изменится. Мы стараемся менять, реформировать соревнования, чтобы они становились современнее и интереснее. Главное — солидарность. К сожалению, этот принцип действует не для всех. Для некоторых важнее всего их карманы, деньги в их карманах.

Благодарю всю футбольную семью — игроков, тренеров, клубы, за исключением 12 из них, федерации, руководителей стран, руководителей Евросоюза. Тех, кто уважает болельщиков и европейские ценности. Не только футбольные ценности. Идея Суперлиги — плевок в нашу сторону, плевок в лица болельщиков. (Александр Бобров)