Дасаев назвал идею создания Суперлиги глупой и неправильной

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о создании футбольной Суперлиги, которая заменит собой существующий формат еврокубков.

«Не одобряю идею создания Суперлиги. Как-то глупо это выглядит. Лучшие команды отдельно, а другие как? Остальные команды что будут делать? Думаю, что ФИФА и УЕФА делают все правильно. Вся эта идея с Суперлигой неправильная, так быть не должно», — сказал Дасаев «СЭ».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

(Артем Бухаев)