Андрей Аршавин оценил перспективы вступления РФС в Азиатскую конфедерацию

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы вступления РФС в Азиатскую конфедерацию.

— Вы приняли решение РФС, которые не стали переходить в Азиатскую конфедерацию?

— Думаю, это не решение, просто отложили решение вопроса. Если честно, мне без разницы. Я приму все что угодно. Мое мнение вы знаете. Что это обсуждать по сто раз. Так как было, так и осталось. У РФС еще будет время, когда они смогут перейти в Азиатскую Конфедерацию.

— Позже уже можно будет не попасть на чемпионат мира.

— Мы на него и так не попадем. Нам не дадут сыграть все равно.

— На сколько лет этот бан?

— На много. Все зависит от конфликта, как он решится.

— Что делать в такой изоляции?

— Нам нельзя сейчас летать в Европу, но мы же как-то живем. Так же и футбол.

— Вы видите, что что-то улучшается, как развивать свою лигу?

— Я не могу отвечать. Не хочу. Не готов.

— Вы высказали идею про совместный чемпионат.

— Только Россию и Белоруссию можно. Белоруссия играет в еврокубках?

— Да.

— Видите, они не будут объединяться.

— Вы категорически против Азии?

— Не то что категорически. По футбольному и не только мы же все понимаем, что лучше остаться в Европе, правильно.